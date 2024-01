La leadership di Berlusconi | il trapasso all’antipolitica e la post-democrazia italiana

(Di sabato 27 gennaio 2024) Per una delle strane ed eloquenti coincidenze, che le ricorrenze disseminano nei calendari della storia politica, nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aprendo le celebrazioni del Giorno della Memoria, ha denunciato nel «culto del capo» il virus che ha «contagiato gran parte d’Europa, scatenando istinti barbari e precipitando il mondo intero dentro una guerra funesta e rovinosa», quel che resta di Forza Italia ha mestamente festeggiato il trentennale della discesa in campo di Silvio, con la stessa enfasi luttuosamente nostalgica con cui, pochi giorni prima, i più sparuti reduci comunisti avevano celebrato il centenario della morte di Lenin. Malgrado gli spregiatori delsmo si siano spesso avventurati a equiparare la suaa quella dei grandi capi del totalitarismo ...

Della famiglia Berlusconi oggi alla kermesse di Roma – “Le radici del futuro” – per i 30 anni dalla discesa in campo non ci sarà nessuno. A rappresentarla sarà Gianni Letta, che porterà un saluto. Da ...C'è chi ci legge il preludio di un passo indietro. Chi l'opposto: un inatteso, clamoroso ritorno sulla scena. Lui, Gianni Letta, in una lettera ai suoi amici più stretti ...che si affidava agli effetti di trascinamento della leadership di Berlusconi. Il futuro ci dirà se questa operazione riuscirà o meno. Tajani ha convocato per venerdì una assemblea di Forza Italia per ...