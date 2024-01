La Juventus frena in casa | contro l' Empoli finisce 1 a 1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il ruolo delle lepre non fa per la, cheinl'e rischia subito di indossare nuovamente i panni del cacciatore nella lotta scudetto. I bianconeri sprecano un'occasione d'oro per mettere pressione all'Inter pareggiando 1-1i toscani, che mettono un altro mattoncino verso la salvezza e mostrano di essere galvanizzati dalla cura Nicola, al secondo risultato di prestigio dal suo arrivo in Toscana dopo il tris di una settimana fa con il Monza. La Vecchia Signora, penalizzata per tutta la partita dalla sciocca espulsione in avvio di Milik, è stata costretta a giocare per oltre 70 minuti in inferiorità numerica, ma può recriminare solo con se stessa per essersi fatta raggiungere a metà ripresa dalla gemma di Baldanzi. Il centrocampista offensivo ha ...