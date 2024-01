La Giornata della Memoria sta già cambiando profilo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 27 gennaio 2024) Cancellare o dimenticare Auschwitz come dimenticare la nostra storia? Sciocchezza sesquipedale, contraddetta nella pratica del giorno per giorno di grandi masse e dalle notizie che un’ora dopo l’altra ci tempestano. La? Onorarla? Mentre assume unsempre più simile alladell’Alzheimer e dell’oblio? Sono i più riveriti maestri di Harvard, di Yale o di Oxford, quasi più loro dei loro riveriti colleghi del Cairo e di Teheran, a sottolinearlo senza pause di modo che, più solida sia la bugia, più profondamente ci penetri nel cervello. Si guardino le strade dei giovani occidentali dietro alle bandiere del 7 ottobre. Si osservino i fraticelli dei conventi che pregano per la pace. Le scuole arcobaleno. Si ascoltino le nenie sul maledetto marciapiede di Birkenau ripetute ...