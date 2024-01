La Germania sospende i suoi finanziamenti all' Unrwa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Laha annunciato in serata la sospensione deiall'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (), finché la questione del possibile coinvolgimento di alcuni deidipendenti nell'attacco del 7 ottobre non sarà risolta. "Finché questo non sarà chiarito, la, in accordo con gli altri Paesi donatori, non darà temporaneamente la sua approvazione per nuove risorse per l'a Gaza", hanno annunciato i ministeri degli Esteri e dello Sviluppo, precisando che "per il momento non vi è alcun impegno pendente".