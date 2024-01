La Gea va a trovare il Vela Basket Santolamazza | Non voglio distrazioni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Attenzione ai passi falsi. E’ questo il diktat di coach Marco. Dopo l’importante successo contro la capolista la Gea torna in campo. E lo fa con una trasferta da non sottovalutare. I biancorossi, nel secondo turno di ritorno di Divisione 1, affrontano ilin quel di Camaiore. Palla a due alle 18, con i maremmani quarti in classifica a due punti dalla nuova capolista Libertas Lucca. Ilè decimo con 8 punti, dieci in meno dei grossetani che però non dovranno approcciare male l’incontro. "Sarà una partita da prendere con le molle. Noi in trasferta siamo peggio che in casa e all’andata abbiamo vinto solo di uno. Nell’ultimo periodo stanno vincendo diverse partite. Sono in un buon momento eno risalire la classifica. In casa vorranno fare punti. ...