La forza di Rebecca Busi | dalla Dakar al set “Io stregata dal deserto | attrice per Riccardo Scamarcio”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Bologna, 27 gennaio 2024 - Il, al volante. Dall’Appennino bolognese al mondo. Dalle splendide colline di Trasserra alla. Bruciando le tappe, cone determinazione.- 27 anni, 140mila follower su Instagram e una bio che dice tutto, “rally driver, Onlyfans athlete, eat pasta and drive fasta” - ha già molti record. Unica pilota italiana alla2024, da professionista; due anni fa era la più giovane partecipante a quella gara, leggendaria e durissima, in due settimane quasi 8mila km di dune. Le stesse che lei ha conosciuto da bambina, quando il papà Roberto le affrontava in moto nei rally. E con lui c’erano sempre la moglie Livia e la figlioletta. Oggi le parti si sono invertite, lui ha seguito lei sulla macchina dell’assistenza. La ...