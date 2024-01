La forza di credere nei sogni | Il basket è tutta la mia vita La A1 un traguardo splendido

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 27 gennaio 2024) Ha iniziato a palleggiare con la palla a spicchi all’età di sei anni e non ha più smesso. Oggi di anni ne ha trentadue (è un classe 1992), ma di smettere proprio non ci pensa neppure. Lorenzo Saccaggi è oggi l’unico carrarese a giocare nel massimo campionato nazionale di, dopo 13 anni di Legadue. Ruolo play, 190 centimetri, figlio d’arte (il padre Maurizio è stato un giocatore degli Amatori Carrara nelle serie B e C di un tempo), il fratello maggiore Andrea, cestista professionista pure lui in serie B con la maglia della Libertas Livorno, Lorenzo è cresciuto a pane e pallacanestro e non poteva essere diversamente. Tutto inizia nel minidel Cmc dove il piccolo Lorenzo gioca anche nei primi campionati giovanili fino all’under 16 (ma è già in squadra anche con i più grandi dell’under 18) prima di volare a Pistoia, dove termina la carriera ...