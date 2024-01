La Fimi di Saronno trasloca a Gerenzano | nuovi posti di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’aziendadista perre are a: il gruppo belga Barco Spa, che ha rilevato anni fa l’azienda saronnese (ex Fonola) stabilirà qui il suo quartier generale europeo, in via Dei Campazzi. Saranno realizzati monitor medicali Verrà realizzato un capannone per la produzione di monitor medicali (ma non solo), dove lavoreranno ...