La Fermana si prende il derby Patatrac Recanatese | è crisi

(Di sabato 27 gennaio 2024)(4-2-3- 1): Meli; Shiba, Peretti, Veltri; Lipari (19’st Egharevba), Prisco (1’st Guidobaldi), Morrone, Carpani (19’st Ferretti), Longobardi; Sbaffo, Melchiorri. A disp. Mascolo, Elbazar, Quacquarelli, Pelamatti, Ricci, Ferrante, Raimo, Raparo, Ahmetaj. All. Pagliari.(4-3-3): Furlanetto; Eleuteri, Fort, Spedalieri, Pistolesi; Scorza, Giandonato (10’st Gianelli), Misuraca (19’st Fontana); Malaccari (34’st Marcandella), Paponi (19’st Petrelli), Petrungaro (34’Santi). A disp. Borghetto, Mancini, Tilli, Pinzi, Bonfigli, Condello, Niang, Locanto, Fiumanò, Semprini. All. S. Protti. Arbitro: Renzi di Pesaro. Reti: 23’ Misuraca, 25’ Scorza, 35’ Fort, 48’st rig. Sbaffo. Note: spettatori 710 (di cui 216 ospiti). Ammoniti Giandonato, Prisco, Fort, Furlanetto, Sbaffo, Pistolesi, ...

Canarini scatenati contro la Recanatese. Tre a uno con le reti ospiti che arrivano tutte nel primo tempo: Misuraca, Scorza e Fort a segno ...Difensore classe 2004 di proprietà della Fermana, squadra militante in Serie C nel Girone B, il giovane campano, dal nome partnepoeo che più partenopeo non si può, vanta un trascorso nei settori ...ricama con quell’esterno suo marchio di fabbrica e si prende i soliti calcioni (o calcetti), quelli che è bravo a enfatizzare. Pesca Petrungaro come se avesse la canna al luna park, è un gioco da ...