La ferma condanna del Comune | Un gesto irresponsabile E dibattito eticamente inaccettabile

(Di sabato 27 gennaio 2024) "Quello sugli autovelox è un, perché si discute di fatto se le regole vadano rispettate o meno". Il sindaco Michele de Pascale va dritto al punto e rincara la dose. "Tutto questo discorso – prosegue – è paradigmatico rispetto al rapporto che gli italiani, o parte di essi, hanno con le regole. È legittimo iltra coloro che sono d’accordo o meno sul limite dei 30 chilometri orari, come sta accadendo a Bologna, ma davvero ci stiamo chiedendo se è lecito, davanti a una regola, dibattere se rispettarla o meno? Ed eventualmente anche di quanto sia lecito sforare un limite?". Lo dice come sindaco della città e come presidente dell’UpI, l’Unione province d’Italia. Una presa di posizione chiara che arriva dopo il blitz sulla strada provinciale ‘Dismano’, all’altezza di Osteria, ...

La notte del 22 gennaio, i militari stavano svolgendo un servizio mirato per la sicurezza stradale, quando hanno visto arrivare una Ford Ecosport e l’hanno fermata ...la donna deve infatti scontare ...Finisce con una condanna a 10 e 9 mesi l'episodio della fuga in macchina in pieno centro a Sassari di due sere fa. Autori due giovani del 2003 che non si sono fermati all'alt della polizia locale in ...È definitiva la condanna a 14 anni e 10 mesi per l'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche Fernandez, accusato dell'attentato avvenuto ad agosto del 2018 ai danni della sede della Lega Nord-Liga ...