La differenza fra ricordi e memoria

(Di sabato 27 gennaio 2024) Grifoni Le esperienze del passato conservate nella coscienza e rievocate nella mente con più o meno intensa partecipazione affettiva, fanno parte dei. Il ricordo è molto più intimo della, perché esprime in sé la forza dell’anima che fa rivivere nel nostro cuore la nostalgia di un fatto passato forse riemerso per combattere una improvvisa solitudine. Dimenticare invece è sradicare dalla mente un affetto quando con il passare del tempo isvaniscono. Questa condizione è causata da cambiamenti normali del cervello correlati all’età e in genere non porta alla demenza. Nella malattia di Alzheimer non si ricorda, il sistema nervoso centrale degenera e non solo si dimentica ciò che si ama di più, ma anche il senso della vita. Quando ci si accorge di essere affetto da questa malattia si ha paura di non ricordare più ...