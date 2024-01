La danza celeste | il fascino dei Sistemi Stellari Binari

Il titolo è “Sermone al mio celeste pollaio“, con la guida di Cesare Ronconi ...un lungo viaggio nel teatro, danza e musica “al presente“, un ricco percorso segnato dalla multidisciplinarietà dei ...Sotto il manto stellato dell’inverno, la città di Asiago si appresta a regalare ai suoi visitatori una narrazione celeste che si dipana attraverso lo spettacolo piromusicale “Fiocchi di Luce”. Con il ...Una singolare coincidenza e una grande emozione per lei, signora Danieli. «Enorme emozione, come enorme il dolore per la perdita di un amico con cui abbiamo avuto un grande scambio di affetto e di ...