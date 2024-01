La cultura gender e la libertà di cambiare sesso non sono affatto state inventate nel nostro tempo Già Plinio il Vecchio scrive | «Non è una favola che da donne ci si tramuti in maschi»

Come sottolineato anche dall’OCSE nell’ultimo studio economico sull’Italia, incrementare l’occupazione femminile è fondamentale per lo sviluppo del Paese. Una delle possibili ricette per incentivare l ...L’azienda leader nel biologico free-from e protein da più di 40 anni taglia un nuovo traguardo ottenendo la certificazione per la parità di genere. Tra le principali attività: iniziative per la riduzi ...Secondo il filosofo Rémi Brague, l’Occidente non è così “spacciato” per quanto riesce ad “offrire” a livello culturale: è un continuo attacco ...l’ideologia del genere “neutro”: «il gender è un ...