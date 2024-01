La crociera si trasforma in un incubo | “Ho vomitato una sostanza di colore blu brillante | la mia amica ha rimesso un parassita vivo”

(Di sabato 27 gennaio 2024)daper Miranda Hill. La giovane si è imbarcata nelle scorse settimane sulla nave daCarnival Cruise Line ma quella che doveva essere una vacanza felice con il fidanzato e alcuni amici si èta presto in un disastro. Ad un certo punto del viaggio, Miranda ha iniziato a stare male e ha raccontato di averuna“di un blu”, senza aver “mai mangiato nulla di blu”. Oltre a Miranda, anche altri ospiti sono stati male, tra cui una suache, secondo quanto riferito, avrebbe “un“. La Hill sostiene che il malessere provato sarebbe riconducibile ad “un avvelenamento“. Intervistata da First Coast News, Miranda ha detto di ...

«Abbiamo pagato 15 mila euro appoggiandoci a una nota Onlus toscana che ci aveva garantito che nostra figlia sarebbe stata al sicuro, ospitata per un anno da una famiglia per bene, invece per lei è ...Il brand italiano conferma la propria capacità di essere sempre “un passo avanti” presentando una nuova colorazione della sua ricca palette Al boot Dusseldorf 2024 sono due i modelli nel nuovo energet ...Al boot Dusseldorf 2024 sono due i modelli nel nuovo energetico colore “blu mirtillo”: CX250i e SX280i Allo stand Capoforte sono presenti anche la SQ240i con propulsione elettrica e l’ultima delle tre ...