La crisi energetica autoinflitta | nasce ben prima della guerra in Ucraina

(Di sabato 27 gennaio 2024) * Intervista realizzata da Tyra Sibanda Ricordiamo tutti come l’anno scorso la stampa riportasse le più fosche previsioni riguardo alle nostre fonti energetiche, in particolare il gas: i prezzi sarebbero aumentati alle stelle e le riserve si sarebbero rapidamente esaurite. Previsioni piuttosto sbagliate, da quanto possiamo constatare oggi. Abbiamo pertanto chiesto a Tyra Sibanda, studentessa al secondo annoscuola di giornalismo EDJ di Nizza, di intervistare Davide Cornaggia, già più volte sentito da Atlantico Quotidiano proprio durante i periodi più difficili dell’anno scorso, per cercare di comprendere come sono davvero andate le cose. Questa la sua intervista, che riportiamo tradotta dall’inglese. Il video è disponibile qui. Dal 2021, titoli come “Unasta colpendo il mondo” e “L’Ue è divisa sulla ...