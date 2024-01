La Corte dell’Aja a Israele | Eviti il genocidio a Gaza Netanyahu contro i giudici | | Impediamo un’altra Shoah

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’Aja non archivia l’accusa di. La/EMPTYTAG internazionale di Giustizia ha rigettato la richiesta di Tel Aviv in opposizione al caso presentato dal Sudafrica per presunte violazioni della Convenzione sulnella guerra di. E ha chiesto adi "adottare tutte le misure in suo potere per impedire che siano commessi atti di", senza però ordinare un cessate il fuoco e lanciando poi un appello per la liberazione degli ostaggi tenuti ada Hamas e altre organizzazioni terroristiche palestinesi. Un colpo al cerchio e uno alla botte, alla vigilia della Giornata internazionale della memoria dell’Olocausto. Lapresieduta dalla giudice statunitense Joan ...