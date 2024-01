La conduttrice muore a soli 38 anni | il drammatico annuncio dei colleghi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 gennaio 2024) Lutto nel mondo del giornalismo internazionale. LaAmanda Hanson, davolto del telegiornale Action News di Memphis, è morta all’età di 38. Come riportato da People, la donna era stata ricoverata in ospedale nei giorni scorsi a seguito di un’improvvisa emergenza: successivamente, sarebbero insorte delle complicazioni che hanno portato al decesso della paziente. Sulle cause del ricovero d’urgenza, al momento la famiglia di Amanda ha preferito mantenere il riserbo. A confermare il decesso è stata la stessa Action News: “Siamo sconvolti nell’annunciare la perdita della nostra collega Amanda Hanson. Amanda, era un’amata giornalista, collega e amica”. Tantissimi iche in queste ore hanno pubblicato messaggi in ricordo della, nata a Memphis e diventata ...