La borsa dello scandalo | una Dior da 2mila euro rischia di rovinare la First Lady della Corea del Sud e mettere in crisi il presidente

Infine, ci sarebbe nel mirino anche Ferrovie dello stato. Qui, la situazione è più complessa, perché si tratta di una società che ancora non è andata in borsa e che richiederebbe la separazione dalle ...Si va dal rifinanziamento del contratto di espansione al fondo nuove competenze, chiedendo, aggiunge Faraoni, l’intervento del governo per il fondo di solidarietà, partito a gennaio ma senza risorse ...Ultim'ora News Il Ftse Mib archivia la seduta in rialzo dello 0,73% a 30.379 punti. Protagonista della giornata e' stato il settore del lusso, trascinato da Lvmh, che ha messo a segno nel 2023 ricavi ...