La bonifica dell’amianto In arrivo 3 | 2 milioni di euro

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 3,2per il sito di interesse nazionale di Broni. Con un decreto direttoriale di dicembre, il dicastero ha trasferito a Regione Lombardia la cifra, che precisamente ammonta a 3.229.885, per finanziare lo smaltimento delle coperture in amianto degli edifici pubblici ere le strutture pubbliche di Broni. In particolare l’intervento riguarderà ladegli edifici ex Avis e Scuola Baffi. L’assessore regionale all’Ambiente e Clima Giorgio Maione (nella foto) ha spiegato che "il 15 novembre sono stato a Roma per un incontro con il ministro Pichetto Fratin. Gli ho illustrato le priorità di intervento per la Lombardia, compreso il caso di Broni. Mi aveva garantito rapidità ed è stato di parola dimostrando pragmatismo e determinazione. La ...