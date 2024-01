Kosovo | ecco cosa c’è in ballo sul processo di adesione all’Ue

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 27 gennaio 2024) A quindici anni dalla proclamazione deldella propria indipendenza dalla Serbia, le relazioni tra Pristina, Belgrado e l’Ue vivono ancora momenti complicati. Le ultime tensioni tra Vucic e Kurti, sommate alla differenza di vedute suldi, vanno lette anche alla luce delle crisi in essere, tanto in Medio Oriente quanto in Ucraina. Il ruolo dei super player esterni, il contesto dell’impegno generale della Nato, la stabilità dei Balcani e ildi allargamento dell’Ue a est restano temi centrali nelle agende di tutti i Paesi, con le difficoltà gestionali che si riverberano ancora in questo pezzo di ex Jugoslavia.L’ultimo inciampo riguarda la normalizzazione delle relazioni con la Serbia che secondo il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ...