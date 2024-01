Klopp al Milan | tifosi impazziti | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 27 gennaio 2024) L’annuncio dell’addio al Liverpool di, fa sognare idi tutte le big: c’è ilnel futuro del tedesco,in delirio I sogni sono desideri ed allora da ieri pomeriggio ci sono milioni diaccomunati da un unico desiderio: vedere Jurgensulla panchina della propria squadra del cuore. Il sogno sfugge alle regole della vita reale, così quasi come se fosse un’allucinazione collettiva si considera soltanto una parte dell’annuncio che mette fine alla pluriennale avventura del tecnico tedesco sulla panchina del Liverpool. Che a fine stagione ci sarà l’addio è stato chiaro a tutti, un po’ meno il passaggio in cui l’ex Borussia Dortmund afferma di voler stare un po’ fermo per recuperare energie. Perché mai svegliarsi da un sogno così bello, quando ci si è appena ...