Kean Atletico | nuovi contatti | c’è ottimismo

(Di sabato 27 gennaio 2024)e l’sono sempre più vicini:tra i due club e l’entourage del giocatore per il trasferimento in Spagna Moiseè destinato a lasciare la Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato con l’Madrid sullo sfondo. L’idea dell’attaccante è quella di andare a giocare con continuità per non perdere la possibilità di essere chiamato da Spalletti per l’Europeo. Nella giornata di ieri ci sarebbero statitra le parti con la possibilità di chiudere con un prestito oneroso a 500 euro fino a giugno. Si è parlato anche di un possibile rinnovo dell’attaccante con il contratto in scadenza nel 2025, ma tutto rimandato all’estate.