Kate Middleton in ospedale | le condizioni della Principessa del Galles

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 27 gennaio 2024)trascorre un altro weekend in, ma questa volta non è da sola. Infatti, alla London Clinic è stato ricoverato venerdì 26 gennaio anche Re Carlo che deve affrontare un intervento alla prostata ed è andato a trovarla per un motivo preciso. Ma alladelmancano i suoi figli, George, Charlotte e Louis.non vede i figli da giorni, che è stata operata lo scorso 16 gennaio all’addome, infatti non vede i suoi tre bambini da quando è stata ricoverata alla London Clinic. Lei e William hanno deciso di evitare che George, Charlotte e Louis si rechino in. Potrebbe essere difficile per loro vedere la mamma in un letto di. In ...