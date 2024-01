Juventus | Szczesny polemico | 'Giusto il rosso a Milik Come Berardi e Malinovskyi | tutti e 3 espulsi'

Wojciech Szczesny parla ai microfoni di DAZN dopo il pareggio per 1-1 contro l’Empoli: “C’è amarezza. Quando giochi in casa con l’Empoli, con tutto ... (sportface)

La Juventus frena contro l'Empoli ...entrato dalla panchina, ha sorpreso Szczesny con una conclusione dalla distanza. "Milik stava bene - ha analizzato in conferenza Massimiliano Allegri - serviva ..."C'è amarezza. Quando giochi in casa con l’Empoli, con tutto il rispetto, vuoi vincere". E' il commento del portiere della Juve Wojciech Szczesny dopo l'1-1 con l'Empoli. "Giocare 75 minuti in dieci ...Al 70' Juventus-.EMPOLI 1-1 - Rete di Baldanzi. Luperto appoggia al limite per Baldanz, il trequartista controlla e calcia rasoterra infilando Szczesny alla sua sinistra. Al 50' JUVENTUS - Empoli 1-0 ...