Juventus fermata sull’1-1 dall’Empoli | Allegri tradito da Milik

(Di sabato 27 gennaio 2024) Lafallisce l’allungo sull’Inter. All’Allianz Stadium, l’Empoli spreca l’occasione di conquistare i tre punti dopo l’espulsione die ferma la-1. Al 18? del primo tempo il polacco entra in scivolata con il piede alto su un giocatore dell’Empoli. L’arbitro prima tira fuori il giallo, poi, richiamato al Var, cambia idea e mostra il rosso. I toscani giocano con un uomo in più per oltre 70 minuti non riescono a sfondare le difese juventini. La partita all’Allianz Stadium A passare in vantaggio è proprio la squadra di. Da calcio d’angolo, la palla arriva a Gatti, carambola sulla schiena di un giocatore dell’Empoli e finisce sui piedi di Vlahovic. Dodicesimo centro in campionato per il serbo che fa 1-0. L’Empoli trova il gol con un beffardo tiro dalla distanza di ...