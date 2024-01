Juventus fermata da Milik e Baldanzi con l'Empoli è solo 1-1 Allegri a +2 | ma l'Inter può contro-sorpassare

TRIPLICE FISCHIO ALLO Stadium. La Juve si ferma: 1-1 contro l'Empoli. 90' Ammonito Weah. Punizione Empoli. 90 4' di recupero 85' Cambiaghi prende velocità e ...La Juventus non si vuole fermare e ha l’obiettivo di andare a più quattro sull’Inter. Allegri sceglie la formazione prevista con qualche novità. Szczesny in porta, difesa con Gatti, Bremer e Alex ...Un quarto d'ora e cambia tutto: Juventus-Empoli inizia ufficialmente quando Arek Milik ...In attesa degli ingressi sostanziosi, la Juve si ferma a un paio di tiri in porta: una punizione di Vlahovic, ...