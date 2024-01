Juventus-Empoli | probabili formazioni | orario e dove vederla

(Di sabato 27 gennaio 2024) Torino, 26 gennaio 2024 - Laper infilare la settima vittoria consecutiva in campionato (l'ottava considerando anche la Coppa Italia) e per presentarsi da capolista al big match con l'Inter. L'per dare continuità al successo con il Monza, quando sulla panchina degli azzurri ha debuttato Davide Nicola. In occasione della 22° giornata di Serie A, all'Allianz Stadium si sfidano piemontesi e toscani in un match che rappresenta una sorta di testacoda e che sulla carta vede i padroni di casa nettamente favoriti. I precedentiednon pareggiano una gara in Serie A dallo 0-0 del 19 marzo 2008; da allora sono arrivati 11 successi dei bianconeri e due degli avversai, incluso quello nel match di ritorno della scorsa stagione (4-1, 22 maggio 2023). Madama ha perso due delle ultime cinque ...

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della gara interna contro l’Empoli: “Abbiamo lavorato molto ... (sportface)

Juventus 52; Inter 51; Milan 45; Fiorentina 34; Atalanta e Lazio 33; Bologna e Roma 32; Napoli e Torino 31; Genoa e Monza 25; Frosinone 22; Lecce 21; Sassuolo 19; Cagliari e Udinese 18; Verona 17; ...Domani alle 18 la Juve ospiterà l'Empoli all'Allianz Stadium, in una sfida che avrà un sapore particolare dato che i bianconeri la giocheranno da primi in classifica. C'è curiosità anche per un ...Francesco Colonnese, ex difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per presentare la sfida in programma domenica tra la Fiorentina e la ...