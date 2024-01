Juventus-Empoli oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2023 2024

(Di sabato 27 gennaio 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, valevole per la ventiduesima giornata di. Grazie al successo di Lecce i bianconeri hanno scavalcato l’Inter in vetta (seppur con una partita in più) e sperano di restare davanti. Obiettivo tre punti dunque anche contro la squadra di Nicola, reduce da un incoraggiante successo contro il Monza in chiave salvezza. La sfida è in programma, sabato 27 gennaio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium.insu Dazn. SportFace.

Pronti, via, ecco quattro gol in due partite. anche se resta negli occhi la tripletta segnata al Monza, tanto per darsi da solo il bentornato... (calciomercato)

Allegri a quota 997 punti in Serie A: vuole il record e il +4 sull’Inter. L’allenatore della Juve deve prima battere l’Empoli Allegri è a quota 997 punti conquistati in carriera in Serie A e punta a ...In entrambi i casi il finale è stato a sorpresa e, col senno del poi, a lieto fine per i bianconeri. La Juve infatti si è sempre tenuta il bomber già presente in organico, venendo ripagata sul campo.Il 4 febbraio, i bianconeri si scontreranno proprio in casa degli interisti. La Juventus arriva all'incontro contro l'Empoli dopo aver ottenuto cinque vittorie consecutive e ben 12 vittorie nelle ...