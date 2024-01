Juventus-Empoli | le formazioni ufficiali | Milik al fianco di Vlahovic | Nicola si affida a Zurkowski

(Di sabato 27 gennaio 2024)(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic;. All. Allegri(3...

Le Formazioni ufficiali di Juventus-Empoli , match valevole per la ventiduesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . I bianconeri si sono riscoperti ... (sportface)

La Juventus ospita l'Empoli all'Allianz Stadium di Torino per il terzo anticipo della 22esima giornata di Serie A con calcio d'inizio... (calciomercato)

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic , Milik . All. Allegri EMPOLI ()... (calciomercato)

La Juventus ospita l'Empoli all'Allianz Stadium di Torino per il terzo anticipo della 22esima giornata di Serie A con calcio d'inizio... ()

Non si muove invece la posizione dell'Udinese, che resta a +1 sul terzultimo posto, occupato dall'Hellas Verona, e a +2 dal penultimo dell'Empoli. Di seguito la classifica aggiornata, con le gare ...La Juventus ospita l'Empoli all'Allianz Stadium nella 22a giornata di Serie A, con la possibilità di mantenere momentaneamente il vantaggio in classifica sull'Inter. Massimiliano Allegri deve fare a ...27.01 14:14 - REGIONE CAMPANIA - Il presidente De Luca: "Il Giorno della Memoria è l’occasione per trasmettere alle giovani generazioni i valori della tolleranza, del rispetto e della solidarietà" ...