Juventus-Empoli 1-1 | Baldanzi risponde a Vlahovic

(Di sabato 27 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’ferma lasul pari 1-1 allo Stadium. La squadra di Allegri si porta così a 53 punti a +2 sull’Inter che ha però due gare ancora da giocare. Occasione persa dai bianconeri, rimasti però in dieci uomini dal 18? per l’espulsione di Milik, prima del big match contro i nerazzurri domenica prossima a San Siro. L’, invece, ha subito sentito gli effetti della cura Nicola. Dopo i tre punti pesanti con la vittoria 3-0 sul Monza, arriva il pareggio a Torino con i bianconeri. I toscani salgono così a 17 punti agganciando il Verona in penultima posizione in classifica. Allegri per la sfida dello Stadium pensa già al prossimo big match con l’Inter e lascia fuori Danilo, in diffida, per dare spazio ad Alex Sandro. In avanti la novità è Milik che prende il posto di Yildiz al fianco di...