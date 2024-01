Juventus-Empoli 1-1 | ai bianconeri non basta Vlahovic Baldanzi riprende la Signora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) Torino, 27 gennaio 2024 - L'rallenta la corsa della. Inon trovano l'ottava vittoria consecutiva fra campionato e Coppa Italia, perché vengono fermati sull'1-1 dagli azzurri. Nonostante l'inferiorità numerica dal 17' per via dell'espulsione diretta di Milik, Madama passa in vantaggio al 50' con il solito. A rovinare la festa ai torinesi è20 minuti più tardi. La compagine di Massimiliano Allegri allunga a +2 sull'Inter, che tuttavia ha due gare in meno. Non proprio il miglior modo per la Vecchiaper presentarsi allo scontro diretto di domenica prossima. I toscani invece conquistano il secondo risultato utili consecutivo dopo l'affermazione ai danni del Monza. Le scelte dei due allenatori(3-5-2): ...