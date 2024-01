Juventus | ecco Pedro Felipe Freitas a CM | 'Arriva dalla scuola di Bremer'

(Di sabato 27 gennaio 2024) Dopo il colosso di Itapitanga, quello di Itajuipe? Ci troviamo nello stato di Bahia, in Brasile, terra che si affaccia sul mare per poi estendersi...

Zenga non pensa che il calendario fitto di impegni sia un problema per l’Inter di Inzaghi, anzi. L’ex portiere nerazzurro e attuale allenatore ... (inter-news)

Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla favorita per lo Scudetto (pianetamilan)

Anche allora la Fiorentina, dopo aver ottenuto una storica vittoria al Maradona ed essere volata in cielo con la fantasia, tornò frettolosamente con i piedi ben saldi a terra dopo le batoste contro ...Dopo il colosso di Itapitanga, quello di Itajuipe Ci troviamo nello stato di Bahia, in Brasile, terra che si affaccia sul mare per poi estendersi fino all`entroterra.Intervenuto ad "SOS Fantacalcio" su "Twitch", l'esperto di mercato Matteo Moretto conferma che la Juventus è molto vicina all'acquisto, a parametro zero, di Felipe Anderson, esterno d'attacco ...