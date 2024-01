Juventus | contro l’Empoli ancora due assenti | occhio all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 27 gennaio 2024) Oggi alle ore 18 laaffrontain casa, con la possibilità di mettere pressionein vista non solo della gara di domanila Fiorentina, ma anche dello sdiretto della prossima giornata. Duegli indisponibili per Massimiliano Allegri. INDISPONIBILI – In vista della partitadi questa sera, ladovrà farea meno di due dei suoi giocatori più importanti. Una notizia interessante anche in ottica del big match della prossima giornata a San Siro,l’Inter. Si tratta di Adrien Rabiot e Federico Chiesa, alle prese con alcuni problemi fisici e che il tecnico Massimiliano Allegri proverà a recuperare in vista della prossima ...