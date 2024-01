Juve-Empoli 0-0 LIVE | Vlahovic pericoloso su punizione

Sabato 27 gennaio alle ore 18:00 all’Allianz Stadium andrà in scena Juventus-Empoli, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A. La compagine piemontese guida il campionato con 52 punti ...5' Punizione di Vlahovic da posizione proibitiva: Caprile non si fida e allunga in corner 4' Ottimo recupero palla di McKennie su Cacace: punizione per i bianconeri 2' Rimessa ...Occasione ghiotta per la Juventus, che alle 18 ospita l'Empoli all'Allianz Stadium in un match valido per la 22esima giornata di Serie A 2023-24: calcio d'inizio alle ore 18, l'arbitro dell'incontro è ...