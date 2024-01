Juve | Djalò svela le sue condizioni | «Giocherò quando…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

Tiago, nuovo difensore dellantus, ha parlato ai microfoni di DAZN anche in vista della sfida contro l'Empoli. Ecco le sue dichiarazioni. ALLEGRI – «Ha molta esperienza, io in Francia giocavo in maniera un po' diversa. Devo imparare con lui, ho molte persone che mi stanno aiutando, così sarà più facile. Mi ha detto che bisogna giocare con fiducia, mi conosce».– «Mi sento bene, il ginocchio è buono. Sono pronto per giocare quando l'allenatore lo deciderà».