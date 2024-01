Juve bloccata in casa dall' Empoli 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 27 gennaio 2024) AGI - Dopo cinque vittorie consecutive in campionato, lantus (in inferiorità numerica dal 18' per il rosso a Milik) incappa in un pesantissimo passo falsolingo contro l'Empoli. All'Allianz Stadium finisce 1-1 con il botta e risposta tra Vlahovic e Baldanzi: la squadra di Allegri si porta momentaneamente a +2 in vetta sull'Inter ma con due gare giocate in più, lasciando la chance ai nerazzurri di tornare avanti già da domani in caso di successo con la Fiorentina. Punto d'oro in chiave salvezza invece per gli uomini di Nicola, reduci dal bel successo con il Monza e ora a quota 17 in classifica, a -1 dal quartultimo posto. I bianconeri provano subito a prendere in mano il comando delle operazioni, ma fanno fatica a trovare sbocchi nei pressi dell'area di rigore avversaria. Il primo grande episodio del match arriva al 18' quando ...