Juve Allegri | «Yildiz entrato tardi? Col senno di poi non ci fai nulla»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Le parole di Massimiliano, tecnico della, dopo il pareggio ottenuto dai bianconeri contro l’Empoli Massimilianoha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio dellacontro l’Empoli. Di seguito le sue parole. IL PAREGGIO – «La sensazione è che abbiamo fatto una buona partita. Siamo rimasti in 10 ma non ci siamo disorsinati. Abbiamo cercato di vincerla, abbiamo avuto buone situazioni. Questo è il calcio, non puoi vincerle tutte. C’è stato l’imprevisto dell’espulsione che ci ha complicato i piani. Complimenti all’Empoli però, già prima del rosso la gara era complicata». MILIK ESPULSO – «Sono cose che capitano. Dispiace perchè siamo rimasti in 10, però Milik veniva da buone prestazioni. Oggi con un Empoli chiuso serviva più fisicità in area. Siamo però stati bravi, perdere in casa ...

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ieri in conferenza stampa ha citato Jannik Sinner: "Per età media la Juve è come Sinner mentre l'Inter è più vicina a Djokovic. Ma non lo diciamo ...La Juventus di Massimiliano Allegri stecca in casa contro l'Empoli di Davide Nicola, pareggia per 1-1 e si porta così a più due dall'Inter di Simone Inzaghi che domani sera giocherà a Firenze e che ...rosso diretto per il fallo su Cerri Subito in inferiorità numerica la Juve di Massimiliano Allegri, costretta a modificare il proprio piano partita per il cartellino rosso rifilato ad Arek Milik in ...