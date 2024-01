John McEnroe impressionato dalla forza mentale di Jannik Sinner | “E’ un giocatore più maturo”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 gennaio 2024) Siamo alla vigilia della Finale degli Australian Open 2024 del singolare maschile trae il russo Daniil Medvedev. L’altoatesino (n.4 del ranking) è riuscito a conquistare l’accesso al primo atto conclusivo della carriera a livello Major, sconfiggendo il 10-volte campione del torneo australiano, Novak Djokovic. Il serbo (n.1 del mondo) si è dovuto inchinare alladel nostro portacolori, alzando bandiera bianca sullo score di 6-1 6-2 6-7 (6) 6-3. Un match in cui è statoa far valere il proprio ritmo, al cospetto di una versione di Nole non scintillante. Come è logico sia, meriti dell’uno e demeriti dell’altro si fondono. Da questo punto di vista, a esprimersi a riguardo nelle ultime ore è stato anche l’ex fuoriclasse americano,...