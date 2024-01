Italiano | «Inter una corazzata | dobbiamo fare un’impresa»

(Di sabato 27 gennaio 2024) Vincenzosi prepara per la gara di domani contro l’. Il tecnico della Fiorentina, parlando ai canali ufficiali del club viola, fa il punto sullo stato di forma delle due squadre.– Vincenzoscalda i motori in vista di Fiorentina-di domani, una gara che giudica piuttosto complicata: «Siamo alla vigilia di una partita importante per noi, si riparte e sappiamo quanto sarà difficile per noi. Però siamo in casa, abbiamo potuto lavorare per alcuni giorni e abbiamo cercato di approfondire tutti i nostri principi. Speriamo di poterqualcosa di utile per poter mettere in difficoltà una squadra che è al momento tra le più forti. Domani sono convinto che il pubblico ci darà una mano, perché contro questaabbiamo bisogno di ...

Per un istante (ma forse qualcosa in più) Vincenzo Italia no aveva davvero sperato di poter contare su Christian Kouame per la sfida di domenica ... (sport.quotidiano)

La vittoria in Supercoppa è già passato per l’Inter, visto l’incombere di tre partite fondamentali per la stagione. Tre sfide difficili e complicate per i nerazzurri di scena al Franchi di Firenze ...È Lina Magull la protagonista assoluta dell'ultimo match dell'Inter Women, impegnata in trasferta nel pomeriggio sul campo del Napoli. La centrocampista tedesca, arrivata in ...l'Inter di Chivu, prima in classifica e reduce dal successo casalingo di misura contro la Sampdoria, affronta in trasferta il Torino, che ha recentemente eliminato proprio in nerazzurri in Coppa ...