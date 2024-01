Israele | proteste a Tel Aviv e sotto casa di Netanyahu | «Elezioni anticipate e subito un cessate il fuoco a Gaza» – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 gennaio 2024) Decine di persone, inclusi alcuni familiari degli ostaggi nelle mani di Hamas, si sono date appuntamento per protestare davanti alla residenza privata di Benjamina Cesarea, non lontano da Tel. Il premier israeliano è alle prese con un calo di popolarità senza precedenti, con manifestazioni,e flash mob che vanno avanti ormai da mesi. Di fronte alla sua abitazione, i manifestanti hanno alzato le foto di alcuni degli oltre 130 ostaggi chiedendo al governo di «riportarli». Non si tratta dell’unica protesta di piazza in programma per oggi, Giorno della Memoria, a Tel. Nel centro della capitale israeliana, alcuni gruppi antigovernativi sono scesi in strada con cartelli, striscioni e cori per chiedere le dimissioni die ...