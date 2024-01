Io | vessata da mio marito Ma è prosciolto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 27 gennaio 2024) Il matrimonio stava andando a rotoli, tant’è che la coppia – di origine ghanese e residente a Montecchio – ora sta divorziando. Però che ilsia stato responsabile realmente di maltrattamenti aggravati e di aver picchiato la moglie davanti ai due figli, è dubbio. Davanti alla contradditorietà dei racconti della donna, l’altra mattina il giudice dell’udienza preliminare Andrea Rat hal’uomo, un operaio di mezza età. Nel decidere si è appoggiato alla "nuova" riforma Cartabia, che prevede di fermare ai blocchi di partenza tutti i processi che ragionevolmente andranno a finire in nulla per mancanza di prove solide. Soddisfatto il difensore dell’uomo, avvocato Giovanni Tarquini (nella foto): "Bisogna pronunciare una sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di ...