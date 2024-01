Inzaghi | prima di Fiorentina-Inter senza distrazioni | scelta importante alla vigilia

(Di sabato 27 gennaio 2024), così come il resto della squadra, è concentrato in vista di, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico nerazzurro, non parlerà ai media. Ecco ladella partita NO COMUNICAZIONE – Simonedinon parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica 28 gennaio allo stadio Artemio Franchi e neanche ai colleghi diTV. Testa e corpo totalmente concentratisfida di domani sera, considerata anche la partita da recuperare contro l’Atalanta e lo scontro diretto della prossima giornata, ma sarà fondamentale intanto non perdere punti per ...

Un tentativo last minute per un posto in panchina e un "chissà". Pippo Inzaghi è obbligato a cercare il tutto per tutto per la prima di diciassette finali: nell'allenamento odierno proverà con lo ...Lepri e cacciatori, guardie e ladri, Sinner e Djokovic: Allegri non perde occasione per tirare per la giacca il collega Inzaghi, che però ogni volta glissa e ne esce con eleganza. Il teatrino è ...Calendario shock per l'Inter sino a fine febbraio. I prossimi impegni, almeno sulla carta, sorridono in favore della squadra di Allegri ...