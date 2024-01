Intestino e salute mentale Quanta psiche nella nostra pancia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 27 gennaio 2024) Chi non ha mai preso una decisione “di”? Lo si dice quando crediamo di aver lasciato campo libero all’istinto, ma non è proprio così:abbiamo infatti un “secondo cervello” che dialoga in continuazione con il primo ed è per colpa (o merito) suo che ci viene la gastrite quando siamo sotto stress o sentiamo le farfalle nello stomaco quando ci innamoriamo. Per questo prendersi cura dell’significa anche avere un cervello più in, un umore più stabile e perfino un rapporto sano con il cibo, come è stato spiegato ieri 26 gennaio a Bologna durante il convegnoe cervello, una strada a doppio senso, dedicato a capire come e perché l’sia così decisivo per lae non solo. ...