Inter | lo sfogo della moglie di un ex nerazzurro | tifosi stizziti

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 27 gennaio 2024) Parole amare e che ovviamente non faranno piacere aidell’. Sono arrivate in queste ore da partedi un ex. Giocare in un grande club è di sicuro l’aspirazione massima per chiunque decida di entrare nel mondo del calcio. Al tempo stesso, però, c’è anche la necessità di entrare all’no di un contesto che ti permessa di vivere una vita senza costrizioni, limitazioni alla propria libertà, “prigionie” che rischiano di mettere a repentaglio la qualitàpropria quotidianità. In Italia, va detto, ci sono piazze molto particolare per le quali questi concetti non sono sviluppati in maniera troppo risolutiva. Da Milano a Napoli, spesso ci siamo ritrovati di fronte dichiarazioni di giocatori che hanno provato a sollevare il problema, ...