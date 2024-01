Inter-Juventus | dubbi | diffidati | squalificati Ecco chi rischia di saltare il Derby d'Italia

Alla Juve però c'è un certo ottimismo su un possibile rinnovo ...Parlando infine del campionato in corso, Bargiggia ha evidenziato come la partita tra Fiorentina e Inter, al netto delle assenze dei ...Fiorentina-Inter, le probabili formazioni della gara ...La formazione di Inzaghi non vuole fare passi falsi e continuare la corsa per lo scudetto contro la Juventus di Allegri. La squadra di Italiano ...Fiorentina-Inter, le probabili formazioni della gara ...La formazione di Inzaghi non vuole fare passi falsi e continuare la corsa per lo scudetto contro la Juventus di Allegri. La squadra di Italiano ...