Inter | Bergvall è un miraggio | 4 anni senza acquisti di baby talenti dall'estero | gli ultimi casi

Niente da fare per l`Inter su Lucas Bergvall. Gli osservatori nerazzurri avevano promosso a pieni voti il centrocampista svedese del Djurgarden, 18 anni il prossimo.I nerazzurri avrebbero un'offerta per il talento, classe 2006, a novembre ma i blaugrana stanno per chiudere la trattativa ...Zielinski è uno degli obiettivi dell’Inter in vista della prossima sessione di mercato, ma le cose possono cambiare Fabrizio Romano offre aggiornamenti anche riguardo Zielinski e l’Inter. ZIELINSKI – ...