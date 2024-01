Insulti a Israele e polizia | poi si scatena la violenza | caos a Milano | sfregio al Giorno della Memoria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 27 gennaio 2024) L'odio rosso vuole manifestare anche nel, nonostante il divieto arrivato da Viminale per decisione di Matteo Piantedosi. Nodo del contendere le manifestazioni, vietate, di oggi, sabato 27 gennaio., appunto. Per l'occasione, il ministro dell'Interno ha scelto di fermare i cortei pro-Palestina e controche ormai, dal 7 ottobre in poi, scandiscono i sabati di diverse città italiane. Nonostante il divieto, però, in diverse città italiane ecco cortei e presidi. Epicentrotensione, prima per il presidio all'Università statale di, proprio in concomitanza al conferimentolaurea honoris causa a Liliana Segre. Già, l'odio rosso non si ...