Inseguendo i sogni sfuggiti di mano Poesia e comicità dei palloncini

(Di sabato 27 gennaio 2024) Cosa succede quando un palloncino prende il volo? Tutti alzano gli occhi al cielo, qualche bambino piange, ma non c’è più nulla da fare. Due aviatori, piloti di mongolfiera, impavidi e coraggiosi, intraprendono un viaggio per inseguirlo: arriveranno a Balloonia, dove vanno a finire idi, quelli scoppiati e quelli ormai sgonfi. Riusciranno a riportarli a terra? Lo scopriranno gli spettatori di “Balloons adventures“, un inno al viaggio, in scena al Binario 7, domenica alle 16 in sala Chaplin, per le famiglie con bambini dai 4 anni. Uno spettacolo dolceamaro con una narrazione leggera, eterea e sognante. Poetico senza perdere di, comico senza perdere la poetica. È lo spettacolo vincitore del Premio assegnato da Stockholm Fringe Festival in occasione del Milano Off 2022 e con una menzione ...