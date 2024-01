Inizia la transizione ecologica Tutti elettrici dal 2027 i bus Star

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 27 gennaio 2024) La società di trasporti su pullman “Mobility“ che ha in gestione le corse lodigiane, avrà, dal, solo buse dotati di ogni confort, anche per disabili. E’ partita la. Grazie all’accordo con il Comune è stata infatti aggiudicata la fornitura di 19 mezzi full electric e della realizzazione del polo di ricarica a cascina Polledra. Il piano nazionale di ripresa e resilienza ha quindi “baciato“ il trasporto locale. Il Comune di Lodi, l’Agenzia del tpl di Mi-Lo-Pv-Mb eMobility hanno in primavera una convenzione per gestire i finanziamenti assegnati al Comune di Lodi e destinati al rinnovo del parco mezzi utilizzato per il servizio urbano e delle relative infrastrutture nell’ambito dei finanziamenti del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e ...