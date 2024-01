Informazione | Schlein | ‘sit in per difendere libertà di stampa’

"Il Pd non starà a guardare, organizzeremo in sit-in per denunciare quello che sta accadendo in Italia sull'informazione, per difendere la libertà di informazione". Lo ha detto la segretaria del Pd, ...Martedì a Montecitorio avrà luogo la presentazione del libro di Roberto Speranza, ministro della Salute ai tempi grami del Covid, Perché guariremo (edito da Solferino, casa editrice del Corriere della ...Uno dei confronti più attesi in aula è stato quello con la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che ha chiesto a Meloni come il suo governo intenda aumentare le risorse per la sanità. Dopo ...